Укажите процесс,во время которого происходит конъюгация хромосом: а) митоз; б) пер??ое мейотическое деление; в) второе мейотическое деление; г) почкование клетки

Биология
Укажите процесс,во время которого происходит конъюгация хромосом: а) митоз; б) пер??ое мейотическое деление; в) второе мейотическое деление; г) почкование клетки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое мейотическое деление.
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