Укажите процесс,во время которого происходит конъюгация хромосом: а) митоз; б) пер??ое мейотическое деление; в) второе мейотическое деление; г) почкование клетки

Биология

Укажите процесс,во время которого происходит конъюгация хромосом: а) митоз; б) пер??ое мейотическое деление; в) второе мейотическое деление; г) почкование клетки

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