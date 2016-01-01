Велопижист первую половину пути двигался со скоростью V1, а вторую V2.чему равна его средняя сокрость?
Физика
Велопижист первую половину пути двигался со скоростью V1, а вторую V2.чему равна его средняя сокрость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь путь = 2S. Время в пути = t1+t2 = S/V1 + S/V2 Средняя скорость = Весь путь/Время в пути = = 2S/(t1+t2)= 2S/(S/V1+S/V2) = V1V2/(V1+V2)
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