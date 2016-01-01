Грецкие орехи содержат 10% белков,59% жиров,8,7% углеводов ,СКОЛЬКО белков жиров,углев??дов в отдельности в 1,275 кг грецких орехов?

Математика

Грецкие орехи содержат 10% белков,59% жиров,8,7% углеводов ,СКОЛЬКО белков жиров,углев??дов в отдельности в 1,275 кг грецких орехов?

Автор: Гость