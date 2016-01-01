Грецкие орехи содержат 10% белков,59% жиров,8,7% углеводов ,СКОЛЬКО белков жиров,углев??дов в отдельности в 1,275 кг грецких орехов?
Математика
Грецкие орехи содержат 10% белков,59% жиров,8,7% углеводов ,СКОЛЬКО белков жиров,углев??дов в отдельности в 1,275 кг грецких орехов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1275/100*10=127.5 грамм - белки 1275/100*59=752.25 грамм жиров 1275/100*8.7=110.925 грамм углеводов
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