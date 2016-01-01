Пораграф 20.Великие просветители Европы.Краткое содержание пораграфа!СРОЧНО!

История
Пораграф 20.Великие просветители Европы.Краткое содержание пораграфа!СРОЧНО!
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Гость:
Эпоха Просвещения — одна из ключевых эпох в истории европейской культуры, связанная с развитием научной,  философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали  рационализм и  свободомыслие. Великие Просветители: Джон Локк (1632 - 1704) - создал учение о естественных, природных правах человека: жизнь свободу и собственность. Говорил о разделении исполнительно и законодательной властей. Шарль Луи Монтескье (1689 - 1755)  - изложил политические взгляды Просвещения в книге "О духе законов". Развил учения Локка о разделении властей. Вольтер (1694 - 1778) - основоположник "Вольтерьянства" - свободомыслия и вольнодумства. Жан - Жак Руссо (1712 - 1778) - учение о том, что власть принадлежит всему народу. Адам Смит (1723 - 1790) - Выступал за свободу торговли землей. Утверждал, что главным источником богатства является труд. 
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