Напишите из чего состояло жилище первобытного человека и как оно было устроено?

Гость: Гость:

Первобытный человек обитал в пещерах естественного происхождения. Только через несколько лет первые люди начали жить в домах - шалашах, или домах - палатках, у которых был деревянный каркас (палки), покрытый кожей. Посередине пещеры стоял костер. Возможно, что спали они на шкурах животных или соломе. Вот.