Напишите из чего состояло жилище первобытного человека и как оно было устроено?
История
Напишите из чего состояло жилище первобытного человека и как оно было устроено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первобытный человек обитал в пещерах естественного происхождения. Только через несколько лет первые люди начали жить в домах - шалашах, или домах - палатках, у которых был деревянный каркас (палки), покрытый кожей. Посередине пещеры стоял костер. Возможно, что спали они на шкурах животных или соломе. Вот.
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