Определите последовательность стадий эмбрионального развития хордовых: Для выполнения задания "перемещайте" по вертикали ячейки, расставляя их в нужном порядке. гаструла нейрула морула бластула

Биология

Определите последовательность стадий эмбрионального развития хордовых: Для выполнения задания "перемещайте" по вертикали ячейки, расставляя их в нужном порядке. гаструла нейрула морула бластула

Автор: Гость