Определите последовательность стадий эмбрионального развития хордовых: Для выполнения задания "перемещайте" по вертикали ячейки, расставляя их в нужном порядке. гаструла нейрула морула бластула

Биология
Определите последовательность стадий эмбрионального развития хордовых: Для выполнения задания "перемещайте" по вертикали ячейки, расставляя их в нужном порядке. гаструла нейрула морула бластула
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Гость:
Бластула гаструла нейрула морула
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