Укажите, что принято за единицу измерения объема информации: 1 Байт, 1 бит, 1 килобайт?
Математика
Укажите, что принято за единицу измерения объема информации: 1 Байт, 1 бит, 1 килобайт?
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За единицу принято измерение объема информации 1 бит Ответ: 1 бит
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