Почему системы защиты от ракетно – ядерного нападения угрожали миру?

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Дело в том, что в июне 1979 года Леонид Ильич Брежнев и президент Америки Джимми Картер в Вене подписали договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ -2). Этот договор имел недостаток: в нем было прописано ограничение общих объемов ядерного оружия и ракетной техники, но не было ни слова о принципах размещения ядерного оружия. Теоретически обе сверхдержавы могли сконцентрировать свои ядерные ракеты в наиболее опасных точках мира, не нарушая при этом согласованные общие объемы ядерных вооружений. Этим и не замедлил воспользоваться СССР, начав модернизацию ракет среднего радиуса действия в нужных местах. Так как паритет ядерных сил в Европе был нарушен, западноевропейские страны сильно заволновались. Они испугались, что Америка не сможет им помочь в случае ядерного нападения СССР, т.к. американские ракеты находятся очень далеко. Тогда блок НАТО принял решение (декабрь 1979 г) о размещении в Западной Европе в качестве подстраховки новейших американских ракет «Першинг-2» и «Томагавк».