Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 200 пФ и катушки индуктивно??тью 5 мГн. найти амплитуду заряда Qn если амплитуда тока равняется 50 А

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Закон сохранения энергии: LI^2 / 2 = q^2 / (2C) откуда квадрат заряда равен q^2=I^2 * L*C сам заряд равен: q=I {LC}= 50* {5*10^-3 * 200 * 10^x} не помню, какая степень у приставки "пика", посмотри, подставь вместо икса и посчитай. фигурные скобки - это корень