Выпишите все словосочетания из предложения, данного ниже, определите тип подчин??тельной связи в словосочетаниях: "Жмурясь от колючей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую, снижающуюся птицу; оттуда в этот миг стремительн...

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Выпишите все словосочетания из предложения, данного ниже, определите тип подчин??тельной связи в словосочетаниях: "Жмурясь от колючей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую, снижающуюся птицу; оттуда в этот миг стремительно сорвалось что- то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча" (М.Шолохов).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жмурясь от колючей синевы неба, Григорий глянул на рокочущую, снижающуюся птицу; оттуда в этот миг стремительно сорвалось что- то и резко сверкнуло в полосе солнечного луча. 1) Глянул, жмурясь от колючей синевы неба - примыкание. 2) Глянул на птицу - управление. 3) Рокочущую птицу - согласование. 4) Снижающуюся птицу - согласование. 5) Сорвалось оттуда - примыкание. 6) Сорвалось в этот миг - управление. 7) Стремительно сорвалось - примыкание. 8) Резко сверкнуло - примыкание. 9) Сверкнуло в полосе - управление. 10) В полосе луча - управление. 11) Солнечного луча - согласование.
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