В 200 граммах столового уксуса содержится 6 грамм уксусной кислоты. Определите массовую долю соли в полученном растворе.

Химия
В 200 граммах столового уксуса содержится 6 грамм уксусной кислоты. Определите массовую долю соли в полученном растворе.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
W=6200*100=3 Ответ: 3 %
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста. Решите номер 1024.срочно заранее спасибо.
Ответить
Математика
3x - ( 9х + 13 ) = 7х + 13
Ответить
Русский язык
Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу эпитеты и сравнения: В _____ лесу под___ёлками лежит____снег.Какая красота! Все деревья оделись в_...
Ответить
Математика
В 4 байдарках 16 гребцов. Сколько гребцов в каждой байдарке?
Ответить
Русский язык
Помогите как правельно побежду ! побежу или победюпобедю
Ответить