В 200 граммах столового уксуса содержится 6 грамм уксусной кислоты. Определите массовую долю соли в полученном растворе.
Химия
В 200 граммах столового уксуса содержится 6 грамм уксусной кислоты. Определите массовую долю соли в полученном растворе.
Ответ(ы):
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W=6200*100=3 Ответ: 3 %
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