Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу эпитеты и сравнения: В _____ лесу под___ёлками лежит____снег.Какая красота! Все деревья оделись в____наряд,а кустарники стали _____,как___. _____ель накинула поверх ___ пальто __...
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Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу эпитеты и сравнения: В _____ лесу под___ёлками лежит____снег.Какая красота! Все деревья оделись в____наряд,а кустарники стали _____,как___. _____ель накинула поверх ___ пальто ____шаль;берёза надела____ платье и стоит,словно ______.Все деревья становится похожи на____. На _____ поверхности появились _____ узоры.
Ответ(ы):
Гость:
Зимнем, колючими, белый (серебристый), снежный, пуховые, шапка, "Мама", "деток", теплую, бледное, посох Деда Мороза:3, одеяла, стеклянной, необычные(красивые)
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