Какие виды хозяйства начали развиваться в 14-15веках
История
Какие виды хозяйства начали развиваться в 14-15веках
Ответ(ы):
Гость:
Из кузнечного ремесла возникают его разновидности, например, слесарное производство, из оружейного — лучники, тульники, пищальники.Соледобыча получила развитие в Устюге, Вологде и Галиче.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык
Русский язык
Математика
В магазин привезли 204 кг. моркови , что составило четвертую часть вчех привезенных овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?