Какие виды хозяйства начали развиваться в 14-15веках

История
Какие виды хозяйства начали развиваться в 14-15веках
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Гость:
Из кузнечного ремесла возникают его разновидности, например, слесарное производство, из оружейного — лучники, тульники, пищальники.Соледобыча получила развитие в Устюге, Вологде и Галиче.

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