В магазин привезли 204 кг. моркови , что составило четвертую часть вчех привезенных овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?

Математика

В магазин привезли 204 кг. моркови , что составило четвертую часть вчех привезенных овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?

Автор: Гость