В магазин привезли 204 кг. моркови , что составило четвертую часть вчех привезенных овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?
Математика
В магазин привезли 204 кг. моркови , что составило четвертую часть вчех привезенных овощей. Сколько всего овощей привезли в магазин?
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