СРОЧНО! Сочинение рассуждение на тему " в жизни всегда есть место подвигу " по расс??азу "старуха изергиль" СРОЧНО!

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Почти все произведения А.М.Горького – «Макар Чудра», «Девушка и смерть», «Старуха Изергиль», «Челкаш» - привлекают к себе внимание не только романтическим пафосом, изображением гордых и смелых людей, но и прославлением подвигов. В уста главной героини рассказа «Старуха Изергиль» Горький вкладывает очень важную и нужную, на мой взгляд, фразу: «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, - не просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней". Это утверждение, пожалуй, и является главным в рассказах «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», в пьесе «На дне». В каждом из этих произведений (где-то, может быть, не ярко выражено), звучат призывы к героическим подвигам. В «Старухе Изергиль» рассказанная легенда о Ларре осуждает эгоизм и индивидуализм. Ларра «был ловок, хищен, силен, жесток», он презирал людей и думал, что может обойтись без них. Но даже для него одиночество оказалось невыносимым: отвергнутый всеми, он стал искать смерти и мечтал о ней, как об избавлении от мук. Одиночество страшнее смерти, это самое страшное наказание для человека, ибо жизнь вне человеческого общества бессмысленная. В служении обществу – подлинный смысл жизни, отдать жизнь за людей – вот величайшее счастье, доступное человеку. Эту мысль утверждает легенда о горящем сердце Данко. Данко принес себя в жертву, чтобы осветить путь людям и вывести их из тьмы и гибели к счастливой жизни. В противопоставлении Ларры и Данко заключена основная идея рассказа. Горький показал двух выдающихся по своим личным качествами героев. Оба они – гордые, смелые, сильные и красивые. Но эти качества еще не определяют величия человека. Главное значение имеет отношение к другим людям. Ларру они не интересуют. Судившие его люди «увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя». А Данко – сын своего народа, его глубоко волнуют судьбы людей. Он видит, что они бывают слабыми и беспомощными, и старается вдохнуть в них энергию; видит, что они бывают несправедливыми и по-звериному жестокими, но не озлобление, а горячая печаль охватывает его сердце, и ему еще сильнее хочется помочь несчастным. И тогда он разрывает грудь и вытаскивает горящее сердце, чтобы осветить людям путь из темного леса. В образе Данко Горький выразил свою мечту о человеке, тесно связанном с народом, способном возглавить его борьбу за свободу и счастье. Поэтическим гимном свободе человека, который способен на великий подвиг, явился первый рассказ Горького – «Макар Чудра». Герои рассказа – молодые, гордые цыгане Лойко Зобар и Радда – горячо полюбили друг друга. Но еще сильнее каждый из них любил свою свободу и боялся потерять ее. Не сумев решить это противоречие, Лойко убивает Радду, а Радда, умирая, благодарит Лойко за то, что он не покорился ей и остался на высоте идеала, достойного ее любви. Старый цыган Макар Чудра, устами которого Горький передает этот рассказ, восхищается Лойко и Раддой, ценившими свою волю выше жизни и любви: «Единственная ценность на земле – свобода, ради нее стоит жить и умереть». Но как же научить людей быть счастливыми? – задается таким вопросом Макар Чудра. Напрашивается вывод, что свобода и счастье несовместимы, если один человек должен покориться другому. «Теперь ты свободен, как орел, но зачем тебе это?» - спрашивает геоиня другого рассказа («О маленькой фее и молодом чабане»). Ответ на этот вопрос и дается в рассказе «Старуха Изергиль»: великое слово «Свобода» теряет всякий смысл, если человек отделяет себя от других людей. Подлинная свобода и счастье заключаются в том, что человек добровольно отдает все свои силы и саму жизнь служению людей.