Белая цапля кратко про нее

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Большая белая цапля (лат. Ardea alba) — крупная болотная птица семейства цаплевых, распространённая в тёплых умеренных и тропических широтах как западного, так и восточного полушария.Достаточно крупная птица 94-104 см высотой и размахом крыльев 131—145 см.[2] Вес взрослых птиц около 912—1140 г.[3] Как правило, самцы несколько крупнее самок. Оперение полностью белое. Клювдлинный, прямой, окрашен в жёлтый цвет. Лапы и пальцы длинные, тёмно-серые. Шея длинная, S-образная. Шестой шейный позвонок несколько вытянут и построен таким образом, что птица способна быстро вытянуть шею или наоборот втянуть её в себя.[4] Хвост короткий, клинообразный. После осенней линьки у самцов и самок в верхней части тела от плеч вырастают длинные белые перья, торчащие по бокам и позади хвоста. В период размножения эти перья сжимаются и становятся плоскими, показывая игольчатые продолжения за хвостом.[5] Клюв в это время приобретает оранжево-жёлтый оттенок с тёмным окончанием, а уздечка окрашивается в зелёный цвет. Какой-либо хохолок на голове, встречающийся у других видов цапель, у большой белой цапли отсутствует. Половой диморфизм не выражен.Большая белая цапля распространена в тёплых умеренных и тропических широтах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Новой Зеландии. Живёт она вдоль различных водоёмов как на морском побережье, так и внутри континента: заболоченных низинах, поймах и берегах рек, пресных и соляных озёрах, эустариях и мангровых зарослях. Кроме того, её можно увидеть в сельскохозяйственных угодьях, открытых полях, рисовых посадках и вдоль дренажных канав. Охотится цапля на мелководье или на суше.Передвигается медленно и величаво, вытягивая шею и вглядываясь впереди себя в поисках пищи. Охотится в одиночку или группами в дневное и сумеречное время, с наступлением темноты сбивается в группы вместе с другими цаплями и ищет убежище. Часто отнимает пищу у других, меньших по размеру цапель, а также вступает в драку за добычу с другими птицами своего вида. Иногда бывает агрессивна, даже если окружающей еды достаточно. Полёт плавный, его скорость варьирует в пределах 28-51 км/час.В период размножения предпочитает искать пищу неподалёку, но в случае необходимости может путешествовать на расстояние 6-20 км. Как и другие виды цапель, при полёте голову отводит назад, сгибая шею в S-образную форму.В период размножения имеет свой участок, который тщательно охраняет. По окончании сезона пары часто распадаются и рассеиваются. Часть популяций ведёт оседлый образ жизни, другие в зимнее время мигрируют в пределах ареала, третьи перелетают на большие расстояния.