Могла ли судьба андрия постигнуть остапа почему//?????????????? литература 8класс Та??ас Бульба

Литература
Могла ли судьба андрия постигнуть остапа почему//?????????????? литература 8класс Та??ас Бульба
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень помогла ведь судьба была не просто так ему предназначена,все в этой жизни делается  не просто так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
СРОЧНО! Сочинение рассуждение на тему " в жизни всегда есть место подвигу " по расс??азу "старуха изергиль" СРОЧНО!
Ответить
Русский язык
Звуко буквенный разбор слова заря
Ответить
История
Укажите город, столицу восточной части Римской империи, который вырос на месте не??ольшого городка Византий??? Варианты ответа: А) Константиноп...
Ответить
Математика
Ручка коштуе 2 грывни а блокнот 5 грывень яка вартисть покупкы якщо прыдбалы 2 ручк?? и 1 блокнот
Ответить
География
Переведите численный масштаб в именованный 1: 500000
Ответить