Подобрать 10предложение на ССП(сложно сочиненые предложение)с разными видами придаточных
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Подобрать 10предложение на ССП(сложно сочиненые предложение)с разными видами придаточных
Ответ(ы):
Гость:
Летела дряхлая голубка... Она упала. А ведь всего лишь няня.... Которую любил я больше всех! И ни увижу никогда! Приду я на магилу. Спрошу как там она... И тихо полечу туда. К любимой няне Под крыло. Навеки,навсегда...
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