Подобрать 10предложение на ССП(сложно сочиненые предложение)с разными видами придаточных

Гость: Гость:

Летела дряхлая голубка... Она упала. А ведь всего лишь няня.... Которую любил я больше всех! И ни увижу никогда! Приду я на магилу. Спрошу как там она... И тихо полечу туда. К любимой няне Под крыло. Навеки,навсегда...