В 4 ящиках 16 кг груш. Сколько кг груш в 9 таких же ящиках?
Математика
В 4 ящиках 16 кг груш. Сколько кг груш в 9 таких же ящиках?
Ответ(ы):
Гость:
16/4 * 9 =36кг груш в 9 ящиках
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