В 5 классе учится 32 ученика из них 7 учеников получили за контрольную по матиматике отметку 5.Какая часть класса получила за контрольную по матиматике отметку 5

Математика
В 5 классе учится 32 ученика из них 7 учеников получили за контрольную по матиматике отметку 5.Какая часть класса получила за контрольную по матиматике отметку 5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вроде 3 /7получили отметку 5
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