В 5 классе учится 32 ученика из них 7 учеников получили за контрольную по матиматике отметку 5.Какая часть класса получила за контрольную по матиматике отметку 5

Математика

В 5 классе учится 32 ученика из них 7 учеников получили за контрольную по матиматике отметку 5.Какая часть класса получила за контрольную по матиматике отметку 5

Автор: Гость