В ателье было 60 метров ткани.Из неё сшили платья,ещё 16 метров израсходовали на дет??кие костюмы,после чего осталось 20 метров этой ткани.Сколько метров ткани пошло на платья,? (Пожалуйста,помогите,нужно в виде уравнения... )

Математика

В ателье было 60 метров ткани.Из неё сшили платья,ещё 16 метров израсходовали на дет??кие костюмы,после чего осталось 20 метров этой ткани.Сколько метров ткани пошло на платья,? (Пожалуйста,помогите,нужно в виде уравнения... )

Автор: Гость