В ателье было 60 метров ткани.Из неё сшили платья,ещё 16 метров израсходовали на дет??кие костюмы,после чего осталось 20 метров этой ткани.Сколько метров ткани пошло на платья,? (Пожалуйста,помогите,нужно в виде уравнения... )

Математика
В ателье было 60 метров ткани.Из неё сшили платья,ещё 16 метров израсходовали на дет??кие костюмы,после чего осталось 20 метров этой ткани.Сколько метров ткани пошло на платья,? (Пожалуйста,помогите,нужно в виде уравнения... )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60-16=44,44-20=24м вот и всё
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