Второй крестовый поход годы участники цели ирезультаты

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Второй крестовый поход (1147-1149). Причины. 1. Потеря латинянами столица одного из государств крестоносцев, самого первого - Эдесса (1144). Это можно считать концом графства Эдесского. 2. Плачевное состояние в самом Иерусалимском королевстве - ссора между Мелисендой Иерусалимской и её сыном Балдуином III. Власть в королевстве была разделена между ними, что не шло на пользу христианам, но очень радовало мусульман. 3. Усиление мощи противника христиан, эмира Мосула, Зенги. Он активно теснил христиан, он же и взял Эдессу. 4. Ещё одно государство крестоносцев, княжество Антиохии, находилось в состоянии войны с Византией. Война была проиграна, и Антиохия приняла сюзеренитет византийского императора Мануила I Комнина. В принципе, выше приведены основные проблемы которые обеспокоили Запад. Итоги. 24 июня 1148 г. , когда монархи Запада (император Конрад III и ороль Людовик VII) с войсками прибыли в Святую землю, в Акре состоялось собрание, на котором решали куда двинуть войски крестоносцев. Мнения разделились: Людовика VII хотел идти отбирать Эдессу; Балдуин III предполагал захватить Аскалон; князь Антиохии Раймунд де Пуату предлагал атаковать Алеппо. После всего приняли самое неверное решение – двинулись на Дамаска. Дамаск тогда был союзником христиан в борьбе против набирающего силу сына Зенги, Нурадина. Осада была неудачной, а главное ИТОГ всего этого то, что осажденный Дамаск призвал себе на помощь эмира Мосула, что привело к объединению мусульман в антихристианскую коалицию. Поход провалился полностью - вместо побед было поражение и объединение, до этого враждовавших между собой мусульман Дамаска и Мосула, в борьбе против христиан.