В автосервисе за месяц отремонтировали 98 грузо- вых машин, гоночных – на столько же больше, а легковых – столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколь- ко всего машин отремонтировали за месяц?
Математика
В автосервисе за месяц отремонтировали 98 грузо- вых машин, гоночных – на столько же больше, а легковых – столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколь- ко всего машин отремонтировали за месяц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
98+98=196 - гоночных 98+196=294 - легковых 98+196+294=588 - всего
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