В автосервисе за месяц отремонтировали 98 грузо- вых машин, гоночных – на столько же больше, а легковых – столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколь- ко всего машин отремонтировали за месяц?

Математика

В автосервисе за месяц отремонтировали 98 грузо- вых машин, гоночных – на столько же больше, а легковых – столько, сколько грузовых и гоночных машин вместе. Сколь- ко всего машин отремонтировали за месяц?

Автор: Гость