В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки. Какой падеж прилагательного белоснежные?? СПАСИБО!!
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В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки. Какой падеж прилагательного белоснежные?? СПАСИБО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный это подлежащее
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