В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки. Какой падеж прилагательного белоснежные?? СПАСИБО!!

Русский язык

В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки. Какой падеж прилагательного белоснежные?? СПАСИБО!!

Автор: Гость