С каим элементом непосредственно не вступает в реакцию хлор? А) Кислород В) Фосфор С) Водород D)Натрий
Химия
С каим элементом непосредственно не вступает в реакцию хлор? А) Кислород В) Фосфор С) Водород D)Натрий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Непосредственно с кислородом. Оксиды хлора получают другим путем... а с остальными хлор реагирует, да
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