С каим элементом непосредственно не вступает в реакцию хлор? А) Кислород В) Фосфор С) Водород D)Натрий

Химия

С каим элементом непосредственно не вступает в реакцию хлор? А) Кислород В) Фосфор С) Водород D)Натрий

Автор: Гость