Нужно исправить ошибки, указать подеж прилагательных поможете быстро!
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Нужно исправить ошибки, указать подеж прилагательных поможете быстро!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тёплый день в небе много лёгких облаков. Это перистые облака. Они похожи на белые перья. А вот другие облака - кучевые. Они плывут по небу пушистыми, воздушными шариками и похожи на огромные камочки ваты. Бывают облака напоминающие большие лепестки белых цветов. Ближе к вечеру начинает дуть лёгкий ветер. Облака сужаются становятся тонкими и длинными. На фоне оранжевого заката они кажутся ухкими лентами. Такие облака называются слоистыми.
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