(1,7+10х):3=2 помогите пожалуйста
Математика
(1,7+10х):3=2 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1,7+10х):3=2 1,7+10х=2*3=6 10х=6-1,7 10х=4,3 х=4,3:10 х=0,43
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