В библиотеке 42% художественной литературы, 36%учебной литературы.Остальная литера??ура состоит из 4268 книг.Сколько книг художественной литературы и сколько учебной находится в библиотеке.

Математика
В библиотеке 42% художественной литературы, 36%учебной литературы.Остальная литера??ура состоит из 4268 книг.Сколько книг художественной литературы и сколько учебной находится в библиотеке.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Надо 4268:22 и ответ умножить на 100
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