В бочке было 90 литров воды.из нее наполнили 2 бидона,по 24 л в каждом,а остальную вод?? перелили поровну в 3 ведра.сколько литров воды налили в каждое ведро?

Математика

В бочке было 90 литров воды.из нее наполнили 2 бидона,по 24 л в каждом,а остальную вод?? перелили поровну в 3 ведра.сколько литров воды налили в каждое ведро?

Автор: Гость