В бочке было 90 литров воды.из нее наполнили 2 бидона,по 24 л в каждом,а остальную вод?? перелили поровну в 3 ведра.сколько литров воды налили в каждое ведро?

Математика
В бочке было 90 литров воды.из нее наполнили 2 бидона,по 24 л в каждом,а остальную вод?? перелили поровну в 3 ведра.сколько литров воды налили в каждое ведро?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-24*2=42(л) налили в ведра 42:3=14(л) в каждое ведро
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