В чайнике мощностью 1,5Квт налито 1,5 л воды при температуре 25°C.На сколько быстрее в??да нагреется до 100°C , чем выкипит вся? Теплообменом с окужающей средой и испарением пренебречь.

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Q1 - количество теплоты, которое нужно чтобы вода нагрелась до 100° Q1=cm(t2-t1) c- удельная теплоемкость воды = 4200 Дж/кг°С m- масса воды= 1,5л = 1,5 кг t2-t1 = 100°-25° = 75° Q1 = 75*4200*1,5=472500 Дж С другой стороны Q1 равно работе А, которую совершил нагреватель по нагреву воды: A=Pt Р-мощность, Ватт t-время => t = A/P = 472500 : 1500 Вт = 315 секунд - время на нагрев воды до 100 градусов. Q2-количество теплоты, которое необходимо для испарения 1,5 л воды Q2=Lm, L - удельная теплота парообразования воды = 2,3×10^6 Дж/кг Q2=2,3×10^6 Дж/кг*1,5 кг = 3,45×10^6 Дж = 3450000 Дж Теперь также как с нагревом считаем время, затраченное нагревателем на испарение: t= A:P = 3450000Дж : 1500 Вт = 2300 секунд Разница во времени = 2300-315 =1985 секунд ≈33,08 минуты Ответ: на 33,08 минуты быстрее вода нагреется чем испарится