В чьей семье воспитывался Моисей
История
В чьей семье воспитывался Моисей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моисей воспитывался в доме фараона, он по воспитанию египетский аристократ, нокормила его молоком собственная мать, которая была приглашена в дом дочери (котарая Моисея нашла в корзине у реки) фараона в качестве кормилицы.
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