Jim has got s pig. the pig is pink. jim's pig has got a stick. the stick isn't big. it is перевод на русский
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Jim has got s pig. the pig is pink. jim's pig has got a stick. the stick isn't big. it is перевод на русский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Джима есть свинка.свинка розовая.у свинки Джима есть палочка.палочка небольшая.
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