Jim has got s pig. the pig is pink. jim's pig has got a stick. the stick isn't big. it is перевод на русский

Английский язык
Jim has got s pig. the pig is pink. jim's pig has got a stick. the stick isn't big. it is перевод на русский
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Джима есть свинка.свинка розовая.у свинки Джима есть палочка.палочка небольшая.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите плиз решить задачу : Собака заметила белку с расстоянием 10м. Скорость белки 9м.сек. Скорость собаки 12м.сек. Пробежав 27м. белка вскочила...
Ответить
Технология
Доклад на тему: Назначение устройство светодиодных ламп.
Ответить
Русский язык
Соловей - нарицательное или собственное?
Ответить
Алгебра
0,01 b2+*+100 c2=(0,1b+*)2 Решите плиз 2 это степень, а * неизвестное число, которое нужно найти
Ответить
Математика
Sin 2x + cos 2x = 0 Желательно расписать все подробно а не просто ответ.
Ответить