Соловей - нарицательное или собственное?

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Соловей - нарицательное или собственное?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соловей-нарицательное
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