Помогите плиз решить задачу : Собака заметила белку с расстоянием 10м. Скорость белки 9м.сек. Скорость собаки 12м.сек. Пробежав 27м. белка вскочила на дерево . На сколько отстала собака?

Математика
Помогите плиз решить задачу : Собака заметила белку с расстоянием 10м. Скорость белки 9м.сек. Скорость собаки 12м.сек. Пробежав 27м. белка вскочила на дерево . На сколько отстала собака?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12-9= 3(м. сек.)- Скорость сближения. 2)27:9= 3(сек.)- через 3 сек. за прыгнула на дерево. 3) 10-3×3= 1(м.)-отстала Ответ: на 1 метр
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