Помогите плиз решить задачу : Собака заметила белку с расстоянием 10м. Скорость белки 9м.сек. Скорость собаки 12м.сек. Пробежав 27м. белка вскочила на дерево . На сколько отстала собака?

Математика

Помогите плиз решить задачу : Собака заметила белку с расстоянием 10м. Скорость белки 9м.сек. Скорость собаки 12м.сек. Пробежав 27м. белка вскочила на дерево . На сколько отстала собака?

Автор: Гость