В чём, на твой взгляд, состоит главная причина негативного отношения части гражда?? к сотрудникам органом внутренних дел? Что, по-твоему, необходимо сделать (государству, обществу, СМИ, самим сотрудникам) для повышения авторите...
Обществознание
В чём, на твой взгляд, состоит главная причина негативного отношения части гражда?? к сотрудникам органом внутренних дел? Что, по-твоему, необходимо сделать (государству, обществу, СМИ, самим сотрудникам) для повышения авторитета работников органов внутренних дел?
Ответ(ы):
Гость:
Потому, что при нарушении в наказании есть "предупреждение и штраф". Почему-то в подавляющем количестве людей наказывают штрафом. Хотя сами нарушают те же правила. Хорошая милиция в сериалах. В жизни наоборот.
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