В чем,на ваш взгляд состоит преимущество внутреннего оплодотворения по сравнению с наружным?

Гость: Гость:

При наружном нужна вода. При внутреннем оплодотворение происходит в половых путях самки. Допустим, земноводные, даже не связанные экологически с водой (жабы, древесные лягушки), ВЫНУЖДЕНЫ размножаться только в водной среде. А вот уже пресмыкающиеся — нет! Кроме того, I' sorry, внутреннее гораздо приятнее (это шутка, конечно, но в ней тоже есть доля истины!).