В чем особенности услуги как товара?
Обществознание
В чем особенности услуги как товара?
Ответ(ы):
Гость:
Имеет стоимость и своё предназначение.
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