Sin2x-sinx=0 поможіть пж
Алгебра
Sin2x-sinx=0 поможіть пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sinxcosx-sinx=0 sinx(2cosx-1)=0 Решим распадающиеся уравнение sinx=0 x=Πk, k€Z 2cosx-1=0 cosx=1/2 x=+-arccos1/2+2Πn, n€Z Ответ: Πk, k€Z; +-arccos1/2+2Πn, n€Z
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