Найдтите количество сторон опуклого многоугольника, сумма углов которого равняе??ся - 1080(градусов)
Математика
Найдтите количество сторон опуклого многоугольника, сумма углов которого равняе??ся - 1080(градусов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180*(n-2) =1080 180n -360 = 1080 180n = 1080+360 180n = 1440 n= 1440 :180= 8 сторон восьмиугольник, у него 8 сторон
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