Как изменится площадь прямоугольника если каждую его сторону уменьшить в 3 раза?
Математика
Как изменится площадь прямоугольника если каждую его сторону уменьшить в 3 раза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь прямоугольника S=ab уменьшаем каждую сторону в 3 раза,находим площадь S`=a/3*b/3=(ab)/9 Вывод: площадь уменьшится в 9 раз.
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