Название этой нелетающей птицы из Австралии состоит из двух нот. Что это за птица? ответ... Назовите самый известный балет П.И.Чайковского, посвященный птицам. ответ... Этого зверька, который любит поспать, Людвиг ванн Бетхов...

Музыка

Название этой нелетающей птицы из Австралии состоит из двух нот. Что это за птица? ответ... Назовите самый известный балет П.И.Чайковского, посвященный птицам. ответ... Этого зверька, который любит поспать, Людвиг ванн Бетховен воспел в своей песне. ответ... Из какого вечнозеленого дерева делают пианино и скрипки? ответ... Этот музыкальный инструмент очень похож на огромное крыло бабочки. Что это за инструмент? ответ... Этих животных скрипачи держали в футлярах, чтобы не потели руки. ответ... Какая богиня в Древней Греции покровительствовала музыкальному искусству? ответ... С латинского языка название этого инструмента переводится как «дуновение». ответ... Где впервые появился аккордеон? ответ... Ф. Лист называл этот музыкальный инструмент «королем всех инструментов». ответ... пожалуйста помогите даю 40 баллов

Автор: Гость