Какой концентрации будет раствор, если к 10 литрам воды добавить 30 кг соли?

Математика
Какой концентрации будет раствор, если к 10 литрам воды добавить 30 кг соли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 л = 1 куб.дм = 1000 куб.см примем за 1 кг -------------------------------------------------------------- 10 кг воды + 30 кг соли = 40 кг раствора (100%) Пропорция: 40 кг - 100%                      30 кг - х% х = 30 * 100 : 40 = 75% - концентрация соли в растворе Ответ: 75%.
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