Музыкальный диск стоит 176 рублей 28 копеек. У вас имеется 1500 рублей и 54 копейки. Написать программу, которая выводит сообщение "Да", если у вас хватит денег на покупку X дисков и "Нет" в противном случае. (X – вводится с кл...

Информатика

Музыкальный диск стоит 176 рублей 28 копеек. У вас имеется 1500 рублей и 54 копейки. Написать программу, которая выводит сообщение "Да", если у вас хватит денег на покупку X дисков и "Нет" в противном случае. (X – вводится с клавиатуры). СОСТАВЬТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ПРОГРАММУ...

Автор: Гость