Музыкальный диск стоит 176 рублей 28 копеек. У вас имеется 1500 рублей и 54 копейки. Написать программу, которая выводит сообщение "Да", если у вас хватит денег на покупку X дисков и "Нет" в противном случае. (X – вводится с кл...
Информатика
Музыкальный диск стоит 176 рублей 28 копеек. У вас имеется 1500 рублей и 54 копейки. Написать программу, которая выводит сообщение "Да", если у вас хватит денег на покупку X дисков и "Нет" в противном случае. (X – вводится с клавиатуры). СОСТАВЬТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,ПРОГРАММУ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Программа на С++ во вложении
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