Почему не придумали отдельно воздушную среду обетания

Биология
Почему не придумали отдельно воздушную среду обетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организм не может существовать только в воздушной среде. Пример: птицы,насекомые. Они могут длительное время находиться в воздухе, но рано или поздно сядут на землю,так как их крылья устанут и им придется сделать вынужденную посадку. 
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