Почему не придумали отдельно воздушную среду обетания
Биология
Почему не придумали отдельно воздушную среду обетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организм не может существовать только в воздушной среде. Пример: птицы,насекомые. Они могут длительное время находиться в воздухе, но рано или поздно сядут на землю,так как их крылья устанут и им придется сделать вынужденную посадку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Математика
Задачка: от куска ткани отрезали 5,6м. Сколько метров ткани было в куске,если отрезали 2( 7 ) дробями этого куска?
Математика
Площадь паралелограмма равняется площади квадрата, периметр которого - 36см, а одн?? из высот паралелограмма равняется 3см. Найди сторону паралелог...
Математика