Сколько комбинаций в кубике рубика 4х4?

Математика
Сколько комбинаций в кубике рубика 4х4?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число возможных различных состояний кубика Рубика равно 43 252 003 274 489 856 000. Это число не учитывает то, что ориентация центральных квадратов может быть разной. С учётом ориентации центральных квадратов количество состояний получается в 46/2=2048 раз больше, а именно 88 580 102 706 155 225 088 000 состояний. Однако, при сборке кубика обычно не учитывают ориентацию центральных квадратов, поскольку на большинстве кубиков нет обозначений, которые позволяли бы определить оную.
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