Помогите написать сояинение по сказке пушкина золотая рыбка 3 класс

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Как это не обидно, но у людей есть жадность.Поучительным уроком для людей может быть «Сказка о золотой рыбке» А. С. Пушина.Героиня сказки - старая, которая тридцать три года прожила в землянке на березісинього моря. А потом случилось чудо: старик поймал золотую рыбку, которая осуществляла любое желание. Вот и захотелось старой сначала новое корыто, потом новую избу, потом - стать дворянкой, а впоследствии - царицей, владычицей морской, которой Мин служить золотая рыбка. Такой наглости не могла выдержать даже добрая золотая рыбка!По моему мнению, старую наказан справедливо. Ведь всегда следует во всем знать грань и вовремя остановиться. Если бы старая так сделала, жили бы они со старым долго ее счастливо, не зная трудностей. А что же получилось с непомерной жадности?!Итак, умеренность следует воспитывать с детства. А сказка О. Пушкина как раз и показывает, до чего может довести жадность.