Найдите котангенс угла AOB

Геометрия
Найдите котангенс угла AOB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это смежные углы. Теперь смотрим: тангенс смежного с АОВ угла равен 4/2=2 Так как :тангенс -это отношение синуса к косинусусинусы смежных углов равныкосинусы смежных углов противоположны по знаку,тотангенс АОВ = - тангенс смежного угла (то же самое, только другой знак) => тангенс АОВ =-2. Котангенс величина обратная тангенсу:ctg AOB = -1/2.

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