Найдите котангенс угла AOB

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Это смежные углы. Теперь смотрим: тангенс смежного с АОВ угла равен 4/2=2 Так как :тангенс -это отношение синуса к косинусусинусы смежных углов равныкосинусы смежных углов противоположны по знаку,тотангенс АОВ = - тангенс смежного угла (то же самое, только другой знак) => тангенс АОВ =-2. Котангенс величина обратная тангенсу:ctg AOB = -1/2.