Решите пожалуйста 45 пример, буду благодарен за помощь

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При бросании одного кубика общее количество исходов - 6. При бросании двух 6*6=36 сумма очков 6 получается в следующих случаях 1 кубик 1 2 3 4 5 2 кубик 5 4 3 2 1 итого - 5 исходов вероятность равна - 5/36 Ответ : Е (5/36)