Решите пожалуйста 45 пример, буду благодарен за помощь

Алгебра
Решите пожалуйста 45 пример, буду благодарен за помощь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При бросании одного кубика общее количество исходов - 6. При бросании двух 6*6=36 сумма очков 6 получается в следующих случаях 1 кубик  1  2  3  4  5 2 кубик  5  4  3  2  1 итого - 5 исходов вероятность равна - 5/36 Ответ : Е (5/36)
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