В чем отличие от финикийского алфавита от древнеегипетского иероглифического пи??ьмв

История
В чем отличие от финикийского алфавита от древнеегипетского иероглифического пи??ьмв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от древнеегипетского  иероглифического и вавилонского клинописного письма у финикийцев каждый знак обозначал не слово, не слог и не сочетание согласных, а один согласный звук (гласные на письме стали обозначаться только в греческом алфавите) .  Т. е. все финикийские буквы – согласные, гласные звуки при письме пропускались
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