В чем отличие от финикийского алфавита от древнеегипетского иероглифического пи??ьмв
История
В чем отличие от финикийского алфавита от древнеегипетского иероглифического пи??ьмв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В отличие от древнеегипетского иероглифического и вавилонского клинописного письма у финикийцев каждый знак обозначал не слово, не слог и не сочетание согласных, а один согласный звук (гласные на письме стали обозначаться только в греческом алфавите) . Т. е. все финикийские буквы – согласные, гласные звуки при письме пропускались
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Школьную столовую привезли 65 було - чек .коржиков на 12 меньше а пирожков в 2 раза бо??ьше чем булочек сколько мучных изделий привезли в столовую ...
Математика
Английский язык
Русский язык