В чем отличие от финикийского алфавита от древнеегипетского иероглифического пи??ьмв

Гость: Гость:

В отличие от древнеегипетского иероглифического и вавилонского клинописного письма у финикийцев каждый знак обозначал не слово, не слог и не сочетание согласных, а один согласный звук (гласные на письме стали обозначаться только в греческом алфавите) . Т. е. все финикийские буквы – согласные, гласные звуки при письме пропускались