В чём различается сходство и различие двух процессов-урбанизации и индустриализации?Найдите плюсы и минусы у того и другого.

Гость: Гость:

Различие в названии и целях: индустриализация - развитие промышленности, урбанизация — развитие населенных пунктов, точнее только городов. А общее - это задачи, приоритеты, методы — строительство предприятий и жилья, развитие инфраструктуры, транспорта, коммуникаций, увеличение численности населения в конкретном месте, улучшение условий жизни человека, образование и увеличение числа рабочих мест.Плюсы:В индустриализации — это процесс ускоренного социально-экономического перехода от традиционного этапа развития к индустриальному, с преобладанием промышленного производства в экономике. В урбанизации же — приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения из сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города.Минусы: В индустриализации — нехватка у государства материальных средств для поддержки колхозов, недостатке сельскохозяйственной техники, о слабости сельских партийных организаций. В урбанизации — возможный развал сельского хозяйства, укрупнение городов, уменьшение сельских жителей.